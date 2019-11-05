Россияне начнут получать компенсации за фитнес
Вскоре россияне смогут получить налоговый вычет за фитнес услуги. Такая мера может быть введена уже в 2020 году.
Законопроект был разработан Минфином. Уже в декабре он будет рассмотрен в нижней палате парламента.
Согласно документу, россияне смогут получить компенсации за расходы на фитнес- абонементы за счёт возврата НДФЛ. Максимум, сколько можно будет получить, 15,6 тыс. рублей, пишут «Известия».
По мнению инициаторов, это мотивирует россиян заняться спортом и вести здоровый образ жизни.
Ранее Владимир Путин подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц при получении материальной помощи.
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