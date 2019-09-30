Владимир Путин освободил россиян от некоторых налогов

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.



Согласно этим изменениям, материальная помощь, не превышающая 4 тыс. руб. в год, оказываемая работодателями своим работникам или пенсионерам, освобождается от налогообложения, пишут «Известия».



Также закон предусматривает освобождение от НДФЛ доходов, которые получены гражданами, пострадавшими в результате террористических актов на территории РФ, стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций.

Закон вступает в силу со дня опубликования.

Ранее Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, не пропустивших машины скорой медицинской помощи или другие экстренные службы с включенными мигалками и сиренами.