Владимир Путин освободил россиян от некоторых налогов
Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Согласно этим изменениям, материальная помощь, не превышающая 4 тыс. руб. в год, оказываемая работодателями своим работникам или пенсионерам, освобождается от налогообложения, пишут «Известия».
Также закон предусматривает освобождение от НДФЛ доходов, которые получены гражданами, пострадавшими в результате террористических актов на территории РФ, стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций.
Закон вступает в силу со дня опубликования.
Ранее Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, не пропустивших машины скорой медицинской помощи или другие экстренные службы с включенными мигалками и сиренами.
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