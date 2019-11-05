Россияне лидеры по количеству туристов в Турции

Число российских туристов, посетивших Турцию в период с января по сентябрь текущего года, выросло на 15% по сравнению с прошлым годом.

Как свидетельствуют данные турецкого министерства культуры и туризма, 5,9 млн отдыхающих из России приехало в Турцию в этом году.

Российские туристы являются лидерами по количеству приехавших в Турцию из-за рубежа. За ними следуют отдыхающие из Германии, Великобритании и Болгарии. Всего в страну приехало 42 млн иностранных гостей.

В среднем один отдыхающий тратит в стране $649, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что отели острова Хайнань, ведущей курортной зоны Китая, намерены в 2020 году начать расширение системы «всё включено». Таким образом, они хотят увеличить турпоток из России. И, возожно, потягаться с турецкими курортами.