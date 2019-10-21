В России из киногероев назвали Штирлица идеальным президентом

В России из киногероев назвали Штирлица идеальным президентом

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Социологи предложили россиянам выбрать киногероев, больше всего подходящих на роль президента. По итогам опроса два первых места заняли Штирлиц из «Семнадцати мгновений весны» и профессор Преображенский из «Собачьего сердца».

Исследование проводили ВЦИОМ и Центр политической конъюнктуры. Респондентов просили выбрать одного из 11 киногероев, который, по их мнению, больше всего соответствет представлениям об идеальном политике.

В списке были Штирлиц, профессор Преображенский, Семен Семенович Горбунков из «Бриллиантовой руки» и Екатерина из «Москва слезам не верит», Данила Багров из «Брата», Мария Швецова из «Тайн следствия», Саша Белый из «Бригады», Антон Городецкий из «Дозоров» и отец Анатолий из «Острова».

За Штирлица проголосовали 20% россиян, пишет «Коммерсантъ». В разведчике граждане увидели такие качества, как честность, компетентность, близость к народу. За него голосовала аудитория старше 45 лет.

Второе место занял профессор Преображенский – он набрал 12% голосов. Этот киногерой, по мнению социологов, отражает настроения избирателей, недовольных положением дел в России.

Аналогичное исследование проводилось в 1999 году. Лидером воображаемых выбров тогда стал Штрилиц, воплощавший образ «гуманного силовика».

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