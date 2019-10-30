Россияне хотят получать на пенсии 40 тысяч рублей

Средний размер пенсии, который хотели бы иметь россияне, составляет 40 тысяч рублей в месяц. Эта цифра увеличилась на 7% в сравнении с предыдущим годом.

По данным сервиса Superjob, средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей.

Причем мужчины хотят получать после выхода на пенсию 42,1 тыс. рублей, а женщины 37,5 тыс. рублей.

Молодежь до 24 лет легкомысленно считает, что будет достаточно 32,6 тыс. рублей, а умудренные жизнью россияне старше 45 лет уверены, что 43 тыс. рублей более приемлемая цифра, пишет «ТАСС».

Сейчас средний размер пенсии по старости неработающего пенсионера по данным ПФР составляет 15,4 тыс. рублей.

Минфин и Центробанк России окончательно подготовили проект реформы накопительной пенсии. Среди «плюсов» - добровольное подключение к системе и возможность получать налоговый вычет до 6% на взносы.