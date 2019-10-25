Перечислены все нюансы новой системы накопительной пенсии

Минфин и Центробанк России окончательно подготовили проект реформы накопительной пенсии. Среди «плюсов» - добровольное подключение к системе и возможность получать налоговый вычет до 6% на взносы.

Новая накопительная система будет называться «гарантированный пенсионный план» (ГПП). Она позволяет гражданам самостоятельно копить на будущую пенсию и предусматривает отчисления на нее из зарплат.

Размер отчислений может быть любым. Человеку разрешено приостанавливать взносы неограниченное количество раз, но не более чем на пять лет.

Разработаны два способа подключения к ГПП. Первый предусматривает самостоятельную подачу заявления через портал госуслуг, второй предполагает предоставление согласия работодателю на участие в системе. Договор об участии в ГПП будет считаться заключенным после того, как гражданин начнет осуществлять взносы.

Система предусматривает досрочную выплату ГПП при наступлении тяжелой жизненной ситуации, уточняет РБК. Все накопленные средства подлежат наследованию. Государство обязуется застраховать накопления.

Налоговый вычет в виде 13% можно получить с взноса не более 6% от зарплаты. Это означает, что при зарплате в 100 тыс. рублей и взносе 6 тыс. человек получит 780 рублей.

Напомним, Минфин и ЦБ разрабатывали эту систему с 2016 года. Сначала она предполагала автоматическое подключение. Идею не поддержал президент – он потребовал сделать участие в системе отчисления взносов с зарплат добровольным.

