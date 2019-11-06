Россияне готовы работать больше ради четырёхдневки

Россияне готовы работать больше ради четырёхдневки

фото: Analitikaua.net

Российские граждане готовы на все ради ещё одного выходного. Так, например, почти половина готова трудиться интенсивнее.

Как показал опрос HeadHunter, ради перехода на четырёхдневную трудовую неделю почти 40% россиян согласны работать интенсивнее.

Почти каждый третий (30%) не против увеличить время своего пребывания в офисе.

Ну а если дать выбирать - какой же день недели предпочтительнее для отдыха, то тут большинство граждан единодушны. Они хотели бы видеть выходным пятницу. Почти четверть — за понедельник, а ещё 14% предпочли бы выходной в среду, пишут «Известия».

Ранее бизнесмен Сергей Полонский на волне обсуждения введения в России третьего выходного дня рассказал, что лучше всего этот день посвятить занятием своим здоровьем.

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