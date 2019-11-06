Россияне готовы работать больше ради четырёхдневки
Российские граждане готовы на все ради ещё одного выходного. Так, например, почти половина готова трудиться интенсивнее.
Как показал опрос HeadHunter, ради перехода на четырёхдневную трудовую неделю почти 40% россиян согласны работать интенсивнее.
Почти каждый третий (30%) не против увеличить время своего пребывания в офисе.
Ну а если дать выбирать - какой же день недели предпочтительнее для отдыха, то тут большинство граждан единодушны. Они хотели бы видеть выходным пятницу. Почти четверть — за понедельник, а ещё 14% предпочли бы выходной в среду, пишут «Известия».
Ранее бизнесмен Сергей Полонский на волне обсуждения введения в России третьего выходного дня рассказал, что лучше всего этот день посвятить занятием своим здоровьем.
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