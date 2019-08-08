Россияне будут платить за ЖКХ на кассах магазинов

«Сбербанк» предоставит возможность оплачивать услуги ЖКХ на кассах магазинов. Воспользоваться этим смогут жители удаленных и малонаселенных пунктов.

Новая услуга предполагает безналичную оплату коммуналки на кассе. Все необходимые данные скажет кассир, в магазинах появятся информационные плакаты.

К проекту планируется подключить три тысячи партнеров банка. Возможность оплаты услуг ЖКХ на кассе появится уже в 2019 году, передает ФБА «Экономика сегодня».

Ранее «Сбербанк» запустил снятие наличных с карты на кассе магазинов в удаленных населенных пунктах.