Россияне активно переходят с водки на шампанское

Согласно данным национального союза потребителей, в октябре в России увеличились розничные продажи шампанского, вина и коньяка, а вот продажи водки за прошедший месяц снизились.

Так, в октябре россияне приобрели 932,6 тысяч декалитров шампанского и игристых вин, что на 5,3% больше показателей прошлого года. Объем продажи виноградных тихих вин вырос на 1,8% и составил 4 миллиона декалитров. Также увеличились продажи коньяка на 3,9% — до 999,4 тысяч декалитров.

При этом, продажи водки упали на 2% и составили 6 миллионов декалитров за месяц, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в России могут прекратить производство водки с добавлением драгоценных металлов.

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