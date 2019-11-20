Россияне активно переходят с водки на шампанское
Согласно данным национального союза потребителей, в октябре в России увеличились розничные продажи шампанского, вина и коньяка, а вот продажи водки за прошедший месяц снизились.
Так, в октябре россияне приобрели 932,6 тысяч декалитров шампанского и игристых вин, что на 5,3% больше показателей прошлого года. Объем продажи виноградных тихих вин вырос на 1,8% и составил 4 миллиона декалитров. Также увеличились продажи коньяка на 3,9% — до 999,4 тысяч декалитров.
При этом, продажи водки упали на 2% и составили 6 миллионов декалитров за месяц, передает «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что в России могут прекратить производство водки с добавлением драгоценных металлов.
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