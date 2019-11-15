В России исчезнет водка с золотом и серебром

В России могут прекратить производство водки с добавлением сусального золота, серебряных хлопьев, монет, а также других элементов декора.

Основанием для этого служит новый техрегламент «О безопасности алкогольной продукции», который вступит в силу в 2021 году. Согласно ему, в водку нельзя будет включать золотые и серебряные хлопья, медали, марки, а также ванилин и продукты пчеловодства, пишут «Известия».

Возможность использовать элементы декора позволяет изготовителям создавать напитки к памятным датам и делать их оригинальными. Таким образом, если российское законодательство обяжет использовать в водке лишь растительное сырье, это приведет к уменьшению ассортимента, считают производители.

По данным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), общее количество употребляемого алкоголя на душу населения в РФ непрерывно уменьшается. С 2003 по 2016 год этот показатель снизился на 43%.

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