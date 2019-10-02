Пить в России стали меньне

По данным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), общее количество употребляемого алкоголя на душу населения в РФ непрерывно уменьшается. С 2003 по 2016 год этот показатель снизился на 43%.



Эксперты ВОЗ считают, что сокращение потребления алкоголя повлияло на увеличение продолжительности жизни россиян: почти 68 лет у мужчин, 78 лет — у женщин.



Также сократилась смертность, связанная с употреблением спиртного — 39% у мужчин и 36% у женщин, пишет Russia Today.



Отмечается, что сокращению потребления спиртных напитков способствовал комплекс мер контроля в области алкогольной продукции. Были увеличены акцизы на алкогольную продукцию, повышена розничная цена на водку и другие спиртные напитки.



Как показал опрос негосударственного пенсионного фонда «Сбербанка», россияне хотели бы в среднем доживать до 87 лет. Больше всех планируют прожить москвичи и севастопольцы – 92 года.