Россиянам запретят владеть украинскими СМИ

Россиянам запретят владеть украинскими СМИ

Фото: Украина.ру

В ближайшие два месяца кабинет министров Украины разработает и внесет в парламент законопроекты об урегулировании СМИ, в том числе о стандартах для новостей, о борьбе с фейками и о запрете россиянам владеть украинскими СМИ.

Соответствующий указ главы Украины Владимира Зеленского опубликован на сайте глав государства.

«Предусмотрев [в законопроектах], в частности, положения о требованиях и стандартах новостей, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, запрета физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине», — сказано в тексте указа.

Кроме того, должно быть предусмотрено усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.

Ранее большинство жителей самоправозглашенных ДНР и ЛНР проголосовали за присоединение республик к РФ.

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