Россиянам не запретят при свечах курить на балконе

Новые требования для обеспечения пожарной безопасности на балконах многоквартирных зданий не будут распространяться на курение и зажигание свечей.

Нововведения затронут только приготовление пищи на открытом огне, заявили в МЧС.

«Мы уточнили у МЧС нюансы изменений, которые вступают в силу с 1 октября. Как нам объяснили, запрет коснется только любителей жарить шашлыки и устраивать на балконах барбекю. Зажигать свечи и курить сигареты все еще БУДЕТ МОЖНО», — пишет telegram-канал Life Shot.

Ранее Российское правительство одобрило ряд требований для обеспечения пожарной безопасности в России.

Помимо запрета на приготовление шашлыка на балконе, изменения обязали кинотеатры перед сеансами информировать зрителей о действиях при пожаре. От больниц, в свою очередь, потребовали размещать тяжелобольных детей на первых этажах.

Нововведения вступят в силу 1 октября.