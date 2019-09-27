Россиянам валом звонят мошенники с номеров банков

Россияне стали чаще получать звонки от мошенников, которые действуют от имени банков. Распознать их довольно сложно, ведь злоумышленники звонят с банковских номеров – им удалось подменить 198 телефонов.

Рост мошеннических звонков наблюдался летом. Банку России сообщили о 2,5 тыс. номеров, с которых поступали звонки клиентам. В 198 случаях была выявлена подмена номера, в 2 тыс. случаев никаких мер не предприняли.

О подмене мошенниками телефонов кредитных учреждений рассказали в банках «Открытие», «Альфа-банке». Так, в «Открытии» заявили, что 35% от общего числа мошеннических звонков были сделаны за счет подмены номера.

Сотовые операторы сообщили, что поступившие из ЦБ данные с требованием заблокировать номера не всегда были корректными: в списках значились номера, используемые банками, а значит в случае их блокировки они не могли бы связываться с клиентами.

Центробанк планирует создать базу мошеннических номеров, но для этого потребуются поправки в законодательство, пишет «Коммерсантъ».

В конце августа сообщалось, что в России участилось телефонное мошенничество.