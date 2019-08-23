Телефонные мошенники грабят россиян

Потерять деньги можно не только банальным способом, например, выронить кошелек или их украдут из кармана. Примерно треть россиян стали жертвами телефонного мошенничества.

При этом, незначительная часть потерпевших обращалась в правоохранительные органы за помощью. Чаще всего мошенники звонят с поддельного номера, представляются сотрудниками финансовой организации. Далее, узнают у доверчивых граждан необходимые пароли и коды для входа в личный кабинет или подтверждения перевода денег, сообщают РИА Новости.

Самый простой способ обезопасить себя, это перезвонить самому в банк и выяснить все интересующие вопросы.