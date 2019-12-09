Россиянам собрались повысить зарплаты в 2020 году

В России 25% компаний запланировали повышение зарплат на 2020 год. Не будет увеличения зарплат в 35% организаций, год назад таких было 56%.

Эти данные приводит портал «Работа.ру». На 2020 год повышение зарплат запланировано у 25% компаний против 18% год назад.

Как пишет РБК, серьезно сократилось число тех, кто намерен сэкономить. Уже решили, что не станут повышать зарплаты, 35% компаний.

Как пояснил замгендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков, работодатели стали понимать, что поиск и наем новых сотрудников обходятся дороже, чем материальная мотивация.

Ранее сообщалось, что российским учителям уравняют оклады.



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