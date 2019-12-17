Россиянам сделали восемь коротких рабочих недель в 2020 году

В 2020 году у россиян будет восемь коротких рабочих недель. Так сложилось из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней на выходные.

О работе в 2020 году рассказал заместитель главы Роструда Иван Шкловец. Сокращенные рабочие недели ожидаются в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре.

После январских каникул рабочая неделя будет двухдневной. Следующая сокращенная неделя приходится на конец февраля – из-за Дня защитника Отечества придется работать 25-28 числа.

В марте благодаря Международному женскому дню сократится вторая рабочая неделя. Меньше придется работать в конце апреля – перед Днем весны и труда.

В начале мая первая рабочая неделя продлится с 6 по 8 числа. Вторая неделя уменьшится из-за Дня Победы.

В июне будет выходной из-за Дня России. В ноябре День народного единства разделит пятидневку на два отрезка по два рабочих дня – со 2 по 3 и с 5 по 6, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение о выходном дне 31 декабря.

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