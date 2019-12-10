Путин пообещал рассмотреть предложение о выходном 31 декабря
Российский президент Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение о выходном дне 31 декабря.
«Не знаю, как мы поступим по поводу 31 декабря. Времени очень мало для принятия решения подобного рода», — сказал глава государства. При этом российский лидер отметил, что «услышал» предложение, сообщают «Известия».
Как сообщалось ранее, в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается сделать 31 декабря выходным днем.
Отмечается, что проект предполагает такой перенос, при котором 31 декабря будет оставаться выходным, если не является таковым по календарю.
В этот день россияне готовятся к празднику, едут к друзьям и родственникам, поэтому 31 декабря должен быть выходным днем.
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