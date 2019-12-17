Россиянам не рекомендуют посещать Индию

Россиянам не рекомендуют посещать Индию

фото: Tui.ru

Из-за протестов в Индии российским гражданам не стоит посещать некоторые регионы страны.

Посольство России в Индии предупреждает об опасности на юго-востоке Нью-Дели и ряде северо-восточных штатов.

Главной причиной опасений стали беспорядки последних дней. Они начались в некоторых частях страны после принятия религиозного закона.

Согласно документу, упрощается получение индийского гражданства для индусов, христиан и представителей других религий из трёх соседних стран. При этом те же прерогативы не предоставляют тем, кто исповедует ислам. Мусульманская община сочла закон откровенно дискриминационным, пишут «Известия».

Ранее в Индии в штате Гоа в районе пляжа Арамболь погиб 64-летний турист из России.

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