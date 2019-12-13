Перечислены предновогодние схемы мошенников в России

В предновогодний период мошенники используют несколько распространенных методов. Один из них — организация фейковых магазинов.

Покупателей заманивают ходовыми в этот период товарами — парфюмерией, косметикой и одеждой. В них, как правило, продают некачественный товар, а мошенники исчезают спустя несколько дней после оплаты, рассказал заместитель генерального директора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко.

Он отметил, что мошенники создают сайты, включая в название измененные наименования популярных магазинов citilink, ulmart, bonprix, svyaznoy, eldorado, mvideo. Аналогичная схема используется при регистрации доменов, похожих на названия туроператоров и сервисов по продаже билетов на самолеты и поезда.

Другая категория мошенников создает сайты, продающие новогодние елки или предлагающие прислать письмо от Деда Мороза. Эксперт рассказал «Известиям», что вместе с небольшой суммой денег клиент передаст сайту свои данные.

Сергиенко советует россиянам следить за адресом ссылок и обращать внимание на наличие пользовательского соглашения — оно, как правило, отсутствует на сайтах-однодневках.

Ранее в Сбербанке рассказали о 2,5 миллионах обращений от россиян с жалобами на телефонное мошенничество. Чаще всего клиентам звонят под видом сотрудников кредитной организации.

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