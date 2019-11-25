Россиянам посоветовали хранить сбережения в рублях

Российская валюта на сегодняшний день является достаточно стабильной. Россиянам лучше хранить денежные сбережения в рублях.

По словам главы ВТБ Андрея Костина, несмотря на возможные колебания курса рубля, его стабильность в будущем не вызывает вопросов. Также он отметил стабильность российской валюты в перспективе и порекомендовал хранить сбережения в рублях.

При этом Костин отметил, что рубль укрепился, несмотря на санкции и относительно невысокие цены на нефть, пишет «Российская газета».

Ранее глава ВТБ заявил, что людей, не имеющих достаточно средств, можно освободить от уплаты налога на доходы физических лиц.

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