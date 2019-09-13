Малоимущих предложили освободить от налогов

Людей, не имеющих достаточно средств, можно и освободить от уплаты налога на доходы физических лиц. Так считает глава ВТБ Андрей Костин.

Руководитель российского банка уверен, что существующий профицит бюджета позволяет «очень точечно» смягчать налоговую политику.

Начинать надо с того, чтобы установить минимальный доход, который не будет облагаться налогом.

Ранее о поддержке малоимущих граждан говорил и премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «РИА Новости».

Ранее еще один глава банка - Герман Греф, также выступил с инициативой.

По его мнению, экзамены в школе надо срочно отменить.

По словам банкира, из школы дети уже выходят «инвалидами», так как настолько привыкают к системе оценивания, что в дальнейшей жизни при ее отсутствии расслабляются и не готовы что-либо делать.