Малоимущих предложили освободить от налогов
Людей, не имеющих достаточно средств, можно и освободить от уплаты налога на доходы физических лиц. Так считает глава ВТБ Андрей Костин.
Руководитель российского банка уверен, что существующий профицит бюджета позволяет «очень точечно» смягчать налоговую политику.
Начинать надо с того, чтобы установить минимальный доход, который не будет облагаться налогом.
Ранее о поддержке малоимущих граждан говорил и премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «РИА Новости».
Ранее еще один глава банка - Герман Греф, также выступил с инициативой.
По его мнению, экзамены в школе надо срочно отменить.
По словам банкира, из школы дети уже выходят «инвалидами», так как настолько привыкают к системе оценивания, что в дальнейшей жизни при ее отсутствии расслабляются и не готовы что-либо делать.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.