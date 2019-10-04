Россиянам для «полного счастья» нужна зарплата в 161 тыс.

Чтобы почувствовать себя счастливыми, россиянам нужно зарабатывать в среднем 161 тыс. рублей ежемесячно. Это следует из опроса исследовательского центра портала Superjob.

Больше всего денег нужно мужчинам – 181 тыс. рублей. Женщины будут счастливы при зарплате 138 тыс. рублей. Молодежи до 24 лет для ощущения счастья нужно 118 тыс. рублей.

Исследование показало, что у граждан, которые сейчас получают 30 тыс. рублей, более скромные представления о «стоимости» счастья. Им достаточно 117 тыс. рублей. Тем, кто сейчас получает 80 тыс. рублей, требуется 238 тыс. рублей, передает «Интерфакс».

Опрос проходил с 16 по 27 августа среди 1000 респондентов. В нем участвовали посетители сайта Superjob.