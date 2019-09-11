Большинство россиян недовольны своей зарплатой

Исследование проводилось с 27 августа по 6 сентября, в нем участвовали 16 тысяч человек старше 18 лет, пишет РБК.

Средняя зарплата в России по последним данным за 2019 год составила 49 348 руб. Однако российских граждан устроила бы оплата в среднем – 66 тыс. рублей. Правда, в столице и других мегаполисах запросы более высокие. Так, в Москве хотят почти 100 тыс. руб. Жители Санкт-Петербурга и Владивостока просят по 77 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что согласно полученным данным, среди жителей крупных городов на серую зарплату больше других согласны в Кирове, Воронеже и Ульяновске. Половина опрошенных в Челябинске, Новосибирске, Иркутске и Хабаровске тоже не отказались бы от половины серой зарплаты.

В Москве и Санкт-Петербурге на зарплату в конверте согласилось бы по 39% респондентов, против выступило 37% москвичей и 36% петербуржцев.