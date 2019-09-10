Почти половина россиян не прочь обмануть государство

43% россиян готовы на работу с серой зарплатой, еще 36% такое предложение бы точно отклонили, выяснил сервис Superjob.

Согласно полученным данным, среди жителей крупных городов на серую зарплату больше других согласны в Кирове, Воронеже и Ульяновске. Половина опрошенных в Челябинске, Новосибирске, Иркутске и Хабаровске тоже не отказались бы от половины серой зарплаты.

В Москве и Санкт-Петербурге на зарплату в конверте согласилось бы по 39% респондентов, против выступило 37% москвичей и 36% петербуржцев.

А вот больше всего честных налогоплатильщиков оказалось в Астрахани, Набережных Челнах и Казани, приводит результаты опроса сервиса «РИА Новости».

Исследование было проведено Superjob 22–23 августа в 377 населенных пунктах из всех округов России. В нем поучаствовало 1,6 тысяч экономически активных респондентов старше 18 лет.

В прошлом году в России объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей. По словам экспертов, это обусловлено недоверием россиян к пенсионной системе.