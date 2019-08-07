Объем серых зарплат россиян достиг 13 трлн рублей
В 2018 году в России объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей. По данным Росстата это наименьший показатель за последние пять лет.
По словам экспертов «Известий», некоторое улучшение ситуации с теневыми доходами связано со снижением потребительской активности граждан и, как следствие, падением спроса на услуги фрилансеров.
При этом из-за недоверия к пенсионной системе серые зарплаты все таки остаются привлекательными для многих россиян.
Серая зарплата — зарплата, с которой налоги платят лишь частично. Она состоит из официальной белой части, с которой идут отчисления государству, и из неофициальной части, с которой налоги не платят.
Ранее Правительство России предложило расширить перечень оснований для досрочного выхода на пенсию.
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