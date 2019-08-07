Объем серых зарплат россиян достиг 13 трлн рублей

В 2018 году в России объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей. По данным Росстата это наименьший показатель за последние пять лет.

По словам экспертов «Известий», некоторое улучшение ситуации с теневыми доходами связано со снижением потребительской активности граждан и, как следствие, падением спроса на услуги фрилансеров.

При этом из-за недоверия к пенсионной системе серые зарплаты все таки остаются привлекательными для многих россиян.

Серая зарплата — зарплата, с которой налоги платят лишь частично. Она состоит из официальной белой части, с которой идут отчисления государству, и из неофициальной части, с которой налоги не платят.

Ранее Правительство России предложило расширить перечень оснований для досрочного выхода на пенсию.