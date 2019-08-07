Список оснований для выхода на пенсию досрочно хотят расширить

Правительство России предложило расширить перечень оснований для досрочного выхода на пенсию. Речь идет о том, чтобы засчитывать в общий стаж курсы повышения квалификации.

Предлагается для досрочного начисления пенсии по старости включить те периоды, когда сотрудник не выполнял работу, но за ним сохранялось место, зарплата и выплачивались взносы на пенсионное страхование.

Сюда входят время, затраченное на курсы повышения квалификации, дни сдачи крови и связанные с этим выходные, отпуск для сотрудников, совмещающих работу и учебу, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Сейчас в стаж включают периоды получения пособия при временной нетрудоспособности, основные и дополнительные отпуска.