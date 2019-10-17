Россиянам с одним и двумя детьми повысят пособия до трех лет
С 2020 года размер ежемесячных выплат на первого и второго ребенка составит 12 тыс. рублей. В этом году он в среднем равен 11,2 тыс.
Повышение проводится в рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Пособия вырастут на 7,1%.
Всего, как отметили в Минтруде, за три года каждая семья получит порядка 430 тыс. рублей пособий, пишет ТАСС.
С полутора до трех лет увеличенные пособия выплатят не всем семьям, а только тем, где доход на одного члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов.
Ранее сообщалось об увеличении материнского капитала до 466,6 тыс. рублей. Сейчас выплаты составляют 453 тыс. рублей. С 2016 года материнский капитал не индексировали.
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