Россиянам с одним и двумя детьми повысят пособия до трех лет

С 2020 года размер ежемесячных выплат на первого и второго ребенка составит 12 тыс. рублей. В этом году он в среднем равен 11,2 тыс.

Повышение проводится в рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Пособия вырастут на 7,1%.

Всего, как отметили в Минтруде, за три года каждая семья получит порядка 430 тыс. рублей пособий, пишет ТАСС.

С полутора до трех лет увеличенные пособия выплатят не всем семьям, а только тем, где доход на одного члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов.

Ранее сообщалось об увеличении материнского капитала до 466,6 тыс. рублей. Сейчас выплаты составляют 453 тыс. рублей. С 2016 года материнский капитал не индексировали.