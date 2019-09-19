Медведев назвал размер материнского капитала в 2020 году
Материнский капитал в 2020 году составит 466 тыс. рублей против нынешних 453 тыс. рублей. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Для выплаты маткапитала в бюджет заложены 316 млрд рублей, уточнил он.
Медведев рассказал, что большие средства пойдут на развитие медицины. Значительные средства направят на диспансеризацию, передает РБК.
Напомним, индексация маткапитала в 2016 году была остановлена. Сумма выплат эти годы составляла 453 тыс. рублей. О планах индексировать маткапитал с 2020 года говорили в 2017 году.
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