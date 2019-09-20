Россиянам в «коммуналку» хотят включить новый платеж

В платежках за коммунальные услуги может появиться новый платеж. Минфин и Центробанк предложили создать «фонд» страхования от чрезвычайных ситуаций, пополнять который хотят из денег граждан.

Это может коснуться тех, кто решит застраховать свое жилье. Им придется вносить в фонд минимум 150 рублей, передают «Известия».

Сейчас страхование от ЧС необязательно, но регионы с августа получили возможность создавать собственные программы и стимулировать россиян участвовать в них.

Пока вопрос о создании фонда окончательно не решен, уточняет глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. По замыслу, 95% собранных денег будут направлять в Российскую национальную перестраховочную компанию, а оттуда - в регионы.

Ранее был назван субъект РФ с самыми высокими ценами на услуги ЖКХ.