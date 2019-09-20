Россиянам в «коммуналку» хотят включить новый платеж

Россиянам в «коммуналку» хотят включить новый платеж

Google

В платежках за коммунальные услуги может появиться новый платеж. Минфин и Центробанк предложили создать «фонд» страхования от чрезвычайных ситуаций, пополнять который хотят из денег граждан.

Это может коснуться тех, кто решит застраховать свое жилье. Им придется вносить в фонд минимум 150 рублей, передают «Известия».

Сейчас страхование от ЧС необязательно, но регионы с августа получили возможность создавать собственные программы и стимулировать россиян участвовать в них.

Пока вопрос о создании фонда окончательно не решен, уточняет глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. По замыслу, 95% собранных денег будут направлять в Российскую национальную перестраховочную компанию, а оттуда - в регионы.

Ранее был назван субъект РФ с самыми высокими ценами на услуги ЖКХ.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: Минфин, Банк России
Loading...
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!