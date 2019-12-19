Россиян заставят наносить на машины полицейскую маркировку

Автовладельцы с января 2020 года будут обязаны за свой счет наносить на кузов или раму полицейскую маркировку, если идентификационные номера не читаются. Стоимость услуги может составить 5-20 тыс. рублей.

Новое требование содержится в постановлении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым. Согласно документу, в случаях, когда сотрудники ГИБДД выяснят, что заводские номера на кузове или раме прочитать невозможно (из-за коррозии, подделки, ремонта), автовладелец должен за свой счет нанести дублирующую маркировку.

Процедура детально описана в законе. После обнаружения проблемы на несъемные части авто устанавливают бирки, печати или пломбы, после чего документы отправляются в ОВД. Машину везут в экспертно-криминалистический центр. Если криминала не выявлено, то выносится решение о нанесении полицейской маркировки.

Для этого владельцу машины придется обратиться в орган по сертификации, аккредитованную испытательную лабораторию или к заводу-изготовителю машин. Там должны быть автоматические маркираторы – с их помощью номер наносится на раму или часть кузова. После окончания процедуры вносятся изменения в паспорт транспортного средства, а ГИБДД выдает новое свидетельство о регистрации, передает «Коммерсантъ».

Эксперты оценили стоимость нововведения от 5 до 20 тыс. рублей. Не исключено, что в будущем будет установлен предельный тариф.

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