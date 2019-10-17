Уже 33 млн россиян привились от гриппа

Прививки от гриппа сделали более 33 миллионов россиян. Из них - около 9 млн детей.

33 млн человек составляет около 23% населения России. Причем большой вклад в прививание делают работодатели. За их счёт защитились от болезни почти 2 млн человек.

Противогриппозные вакцины поставляются в регионы в два этапа. «Первый этап завершен до 5 сентября 2019 года, по итогам второго этапа на 14 октября 2019 года завершена поставка вакцин в 45 регионов, более 70% объема отгружено в 15 регионов», отметили в Минздраве.

В России сейчас период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ, отмечает «РИА Новости».

Причем россияне в этом году заболели на две недели раньше. Роспотребнадзор зафиксировал раннюю покупку лекарств от ОРВИ и гриппа.