ОРВИ атаковал россиян на две недели раньше

Россияне в этом году заболели на две недели раньше. Роспотребнадзор зафиксировал раннюю покупку лекарств от ОРВИ и гриппа.

Со второй половины сентября увеличился спрос на противопростудные и противовирусные препараты.

В Минздраве также рассказали, что в 2019 году купили более 60 млн доз вакцин от гриппа. Из них - около 19 млн для детей и более 41 млн для взрослых.

Таким образом, спрос средств от вирусов вырос на 44% по сравнению с предыдущим периодом. В основном покупают иммуностимуляторы, препараты от кашля и насморка.

При этом вакцинация населения от гриппа продолжается. К этому моменту прививки сделали более 30 млн человек, напоминают «Известия».

Ранее в российские регионы направили современную четырехвалентную вакцину от гриппа, ОРВИ и прочих простудных болезней. Прививка разработана отечественными специалистами.