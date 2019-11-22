Россиян предупредили о скором исчезновении трех профессий
Под угрозой исчезновения оказались три массовые профессии в России. Об этом сообщили эксперты Института развития интернета (ИРИ).
В будущем могут исчезнуть такие профессии, как водитель такси, продавец и грузчик. В ИРИ называют причиной вымирания то, что указанным специалистам не требуются творческий подход и развитое воображение, пишет RT.
Эксперты отмечают, что в зону риска попадают те профессии, где не задействованы творческий и эмоциональный интеллект, а единственное требование – совершение механических действий.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал россиян переобучаться из-за роботизации.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!