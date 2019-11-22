Россиян предупредили о скором исчезновении трех профессий

Под угрозой исчезновения оказались три массовые профессии в России. Об этом сообщили эксперты Института развития интернета (ИРИ).

В будущем могут исчезнуть такие профессии, как водитель такси, продавец и грузчик. В ИРИ называют причиной вымирания то, что указанным специалистам не требуются творческий подход и развитое воображение, пишет RT.

Эксперты отмечают, что в зону риска попадают те профессии, где не задействованы творческий и эмоциональный интеллект, а единственное требование – совершение механических действий.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал россиян переобучаться из-за роботизации.

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