Медведев призвал быстрее переобучаться из-за роботизации

Из-за роботизации труда россиянам следует начать подготовку к «серьезной переквалификации». Низкоквалифицированную работу должны делать машины, а людям требуется учиться управлять ими, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Он рассказал, что в мире работают порядка 2,5 млн роботов. В основном роботизирован труд в Корее, Германии и Сингапуре.

«Надо учить специалистов, которые способны работать с технологиями автоматизации, с роботами», - заявил Медведев. Это потребует изменений в системе образования, хотя база для подготовки кадров «неплохая», добавил он.

Премьер подчеркнул, что из-за роботизации «ничего критичного» на рынке труда не произойдет: будет найден баланс между роботами и человеческой занятостью, пишет ТАСС.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что роботы нужны для выполнения рутинной работы. Она предупреждала, что произойдут сокращения в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг, но при этом появятся новые профессии.



