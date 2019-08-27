34 миллиона россиян угодили в «квалификационную яму»
Почти 34 миллионов россиян имеют недостаточную либо избыточную квалификацию, таким образом попадая в «квалификационную яму».
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад международной консалтинговой компании BCG и World Skills, подготовленном при поддержке госкорпорации «Росатом».
В своем исследовании авторы ссылаются на статистику Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно ей, каждый третий гражданин в мире сталкиваются с этой проблемой.
По словам гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, технологии, искусственный интелект, роботизация и интернет лишают работы миллионы человек, лишь усугубляя ситуацию на рынке труда.
Ранее стало известно, что с 2020 года любителям бесплатного труда будет проще найти работу.
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