Любителям бесплатного труда будет проще найти работу

В следующем году на портале «Работа в России» в резюме для поиска работы появится графа «участие в волонтерских программах».

«Опыт волонтерства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя» , — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе Роструда.

Ввиду этих изменений планируется интеграция портала с системой «Добровольцы России».

ЕИС «Добровольцы России» - это наиболее полная база добровольцев и волонтерских организаций на территории страны.