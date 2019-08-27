Любителям бесплатного труда будет проще найти работу

Любителям бесплатного труда будет проще найти работу

Фото: Аств

В следующем году на портале «Работа в России» в резюме для поиска работы появится графа «участие в волонтерских программах».

«Опыт волонтерства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя» , — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе Роструда.

Ввиду этих изменений планируется интеграция портала с системой «Добровольцы России».

ЕИС «Добровольцы России» - это наиболее полная база добровольцев и волонтерских организаций на территории страны.
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Места: Россия
События: общество
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