Россиян предупредили о поддельных письмах из налоговой
Мошенники рассылают россиянам фальшивые уведомления от лица Федеральной налоговой службы. В них требуется погасить якобы существующую задолженность.
В квитанциях злоумышленники указывают собственные реквизиты. В них говорится о наличии у гражданина долгов по налогам.
В ФНС советуют сверять данные в уведомлении с информацией на сайте ведомства, пишет «ПолитЭксперт».
Ранее сообщалось, что в России увеличилось число звонков мошенников, поступающих с телефонов банков. Им удалось подменить 198 телефонов.
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