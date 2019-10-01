Россиян предупредили о поддельных письмах из налоговой

Россиян предупредили о поддельных письмах из налоговой

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Мошенники рассылают россиянам фальшивые уведомления от лица Федеральной налоговой службы. В них требуется погасить якобы существующую задолженность.

В квитанциях злоумышленники указывают собственные реквизиты. В них говорится о наличии у гражданина долгов по налогам.

В ФНС советуют сверять данные в уведомлении с информацией на сайте ведомства, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что в России увеличилось число звонков мошенников, поступающих с телефонов банков. Им удалось подменить 198 телефонов.

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Теги:
Места: Россия
События: налоги
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