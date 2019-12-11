На россиян повесят пошлину за интернет-покупки дороже 20 евро

Минфин предложил снизить порог беспошлинного ввоза в Россию посылок из иностранных интернет-магазинов до 100 евро с 1 июля 2020 года и до 20 — с 1 января 2022. Сейчас плата взимается с покупок, если их сумма превышает 500 евро в месяц или общий вес более 31 килограмма.

Идею министра финансов Антона Силуанова поддержал председатель правительства Дмитрий Медведев. Как рассказал его пресс-секретарь Олег Осипов, Медведев «в целом согласен» и попросил оформить предложение для рассмотрения на заседании глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Источник ТАСС сообщил, что Силуанов аргументировал позицию перетоком прибыли и налогов из России в иностранные интернет-магазины. Так, при пересылке не взимаются НДС и ввозная пошлина, а в традиционной рознице эти платежи присутствуют.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал сказал «Русской планете»: «Подобная практика (низкие пороги при покупках в иностранных интернет-магазинах) существуют во многих странах. Например, в Канаде таможенные пошлины взимаются с товаров интернет-магазинов при стоимости от 20 до 80 долларов. Страна при этом получает около 40 млн долларов таможенных пошлин».

Ранее сообщалось, что «Почта России» с 9 января 2019 года получила право взимать пошлину за покупки из иностранных интернет-магазинов.



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