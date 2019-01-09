«Почта России» соберет пошлину за покупки с зарубежных сайтов

«Почта России» с 9 января получила право взимать пошлину за товары, купленные в зарубежных интернет-магазинах. Беспошлинный порог составляет 500 евро для покупок, сделанных в течение месяца.

В случае, если стоимость покупок больше 500 евро или веса 31 килограмм, покупатель должен заплатить 30% от стоимости товара, превышающей эту норму или не менее 4 евро за каждый килограмм перевеса.

Во ФГУП не уточнили, с какими магазинами работают, однако ожидают, что к проекту постепенно присоединятся все крупные ритейлеры.

«Почта России» на сегодняшний день является единственным уполномоченным оператором почтовой связи, который может брать пошлину за покупки в иностранных онлайн-магазинах. В будущем такой статус могут получить другие компании, рассказали «Коммерсанту» в Минфине.

Организация будет направлять в Федеральную таможенную службу данные о каждом медународном отправлении, включая персональные данные россиян, вес и стоимость товаров.

С 2020 года порог беспошлинного ввоза опустится до 200 евро.