В России исчезнет оценка экологической опасности

В России граждан вскоре перестанут предупреждать об экологическом воздействий новых промышленных объектов.

Процедура подобной оценки экологического эффекта будет отменена. Администрация президента отрицательно отреагировала на новый законопроект по охране окружающей среды.

Причем прежний документ, регулирующий экологическую оценку объектов вскоре будет упразднён, пишут «Известия».

Теперь бизнес не будет проводить процедуру оценки по правилам, а значит объект может появиться в экологически небезопасном месте.

Эксперты и экологи бьют тревогу и требуют сохранения у россиян права на получение экологической информации.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил снять нагрузку на бизнес с помощью «регуляторной гильотины». Механизм предусматривает пересмотр всех требований, принятых до 2010 года.

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