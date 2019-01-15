Дмитрий Медведев пообещал бизнесу «регуляторную гильотину»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил снять нагрузку на бизнес с помощью «регуляторной гильотины». Механизм предусматривает пересмотр всех требований, принятых до 2010 года.

По его словам, требуется изменить систему требований в таких секторах, как транспорт, экология, ветеринария, промышленная безопасность, санитарно-эпидемиологический надзор. В соответствии с механизмом «регуляторной гильотины» к 1 февраля 2020 года предлагается пересмотреть требования с точки зрения современных реалий.

Утратят силу те условия, которые не будут одобрены или изменены должным образом, передает «Коммерсантъ». Это избавит бизнес от «неэффективных и избыточных требований», подчеркнул председатель правительства.

В конце 2018 года для малого бизнеса продлили на два года истекавшие трехлетние надзорные каникулы. Плановые проверки не коснутся тех компаний, чья работа связана с безопасностью граждан. Надзорными каникулами сейчас пользуются свыше 500 тыс. предпринимателей.