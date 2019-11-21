Россиян обязали переустановить свои телефоны
Госдума приняла закон о запрете продажи электронных устройств без российского программного обеспечения.
Он вступит в силу с 1 июля 2020 года. Теперь все россияне обязаны предустанавливать российское ПО на отдельные виды устройств: на смартфоны, компьютеры и телевизоры.
Эта мера принята для того, чтобы продвигать российские программы на рынке информационных технологий, пишет «Коммерсант».
Авторами инициативы стали депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко.
Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволит вносить россиян в реестр «иностранных агентов».
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