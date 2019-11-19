Госдума разрешила признавать россиян иноагентами

Госдума разрешила признавать россиян иноагентами

Фото: polytika.ru

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволит вносить россиян в реестр «иностранных агентов», говорится на сайте нижней палаты парламента.

Напомним, ранее принять этот проект закона рекомендовал комитет Госдумы по информационной политике.

Согласно документу, иноагентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ – иностранных агентов или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из-за рубежа либо от российских юридических лиц, финансируемых из иностранных источников.

Кроме этого, как отмечается на сайте нижней палаты, по словам председателя комитета Леонида Левина, иноагентами могут быть также признаны сотрудники СМИ-иноагентов, которые пишут на общественно-политические темы. Блогеров и публицистов это не коснется.

Ранее Минюст признал иностранным агентом медиапроект «Радио Свобода» «Север.Реалии».

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