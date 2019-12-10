Россиян научат первой помощи при остановке сердца

В России появился уникальный курс: бесплатное обучение первых действий при остановке сердца.

Крымские ученые создали онлайн-курс по первой помощи в случае подобной болезни. Программа даст теоретические знания о проведении искусственного дыхания, закрытого массажа сердца и других особенностях выполнения сердечно-легочной реанимации.

Этот курс - единственный на русском языке и открыт он для всех желающих пройти обучение, пишет «РИА Новости».

Ежегодно от внезапной остановки сердца в мире погибают около 3 миллионов человек. Это одна из самых частых причин смерти. Примерно в 70% случаев остановка сердца случается при свидетелях. Однако мало, кто знает - как вести себя в подобных случаях.

Ранее в Новосибирском Центре имени академика Е. Н. Мешалкина выполнили уникальную для российской хирургической практики операцию. Врачи избавили 43-летнего пациента от аритмии, возникшей вследствие перенесенного в детском возрасте хирургического вмешательства.

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