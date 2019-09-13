Российские хирурги провели уникальную операцию на сердце

В Новосибирском Центре имени академика Е. Н. Мешалкина выполнили уникальную для российской хирургической практики операцию. Врачи избавили 43-летнего пациента от аритмии, возникшей вследствие перенесенного в детском возрасте хирургического вмешательства. Операцию провели с применением роботизированной системы.

Пациент по имени Виталий в детстве перенёс открытое хирургическое вмешательство: в 8 лет ему провели операцию с целью коррекции врожденного порока сердца (дефекта межжелудочковой перегородки). Впоследствии пациент страдал инцизионной тахикардией - нарушением ритма сердца.

С 2014 года пациента беспокоили приступы учащенного сердцебиения, сопровождающиеся общей слабостью, головокружением, одышкой. Постепенно их интенсивность увеличилась, снизилась толерантность к физической нагрузке, что значимо повлияло на качество жизни мужчины. Без своевременного оперативного лечения заболевания существовал риск развития сердечной недостаточности.

«"Открытые" вмешательства на сердце в ряде случаев приводят к развитию инцизионных тахикардий, связанных с хирургическим доступом при лечении пороков сердца. Заболевание может появиться как в раннем, так и в отдаленном послеоперационном периоде. Рубец на стенке предсердия пациента, возникший в месте доступа при выполненном оперативном вмешательстве, способствовал нарушению проводимости и ритма сердца», - комментирует руководитель центра хирургической аритмологии Александр Борисович Романов.

В стандартной ситуации хирургическое лечение аритмии (радиочастотную аблацию) выполняют через пункцию бедренной вены. В случае Виталия провести операцию с использованием стандартного доступа было невозможно в силу анатомических особенностей. Единственным являлся доступ через сосуды, которые впадают в сердце сверху, - левую подключичную и правую яремную вены. «Данное вмешательство в мире выполняют крайне редко, это связано с высокой технической сложностью процедуры», - отмечает Александр Романов.

Обычно в таких ситуациях замещают участок аорты протезом со встроенным искусственным клапаном, рассказал «Русской Планете» Олег Волков, медицинский директор ООО «Ангиолайн».

«Однако в долгосрочном периоде это создаёт определенные риски для пациента в связи с необходимостью пожизненно принимать антикоагулянты. Чем моложе пациент, тем дольший период своей жизни он будет подвергаться этому риску. Когда же, как в данном случае, пересаженный собственный клапан лёгочной артерии хорошо сохранился, был смысл исправить только участок аорты с аневризмой, не меняя работающий клапан. Технически это более сложно и требует виртуозной хирургической техники, владение которой и продемонстрировали специалисты клиники Мешалкина».