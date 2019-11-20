У россиян нашелся законный способ продлить январские каникулы

Выходные в январе или мае можно продлить, присоединив к ним часть отпуска. Об этом напомнили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

По Трудовому кодексу, сотрудник имеет право на отпуск после шести месяцев непрерывной работы на одном месте. Потом отпуск предоставляется в любое время в соответствии с графиком.

Как отметили в Роструде, сотрудник может уйти в отпуск в любой день – даже 9 января. Об этом нужно сообщить при составлении графика отпусков или договориться с работодателем, пишет «Российская газета».

Напомним, в 2020 году россияне отдыхают с 1 по 8 января. Однако 30 и 31 декабря выпадают на будни и остаются рабочими днями.

Ранее в Томской области губернатор сделал 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.

Читайте нас в мобильном приложении