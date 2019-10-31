Россиян начнут уведомлять о попытках сделок с их недвижимостью

С 1 ноября собственников жилья в России начнут уведомлять о поступлении в Федеральную кадастровую палату документов для регистрации перехода права собственности или его прекращения. Речь идет о случаях, когда документы заверены электронной подписью.

Требование уведомлять россиян о заочных сделках содержится в поправках в федеральный закон. Уведомления будут присылать на электронную почту, предоставленную гражданами для обратной связи, уточняет ТАСС.

Замглавы Федеральной кадастровой палаты Павел Чащин отметил, что благодаря запрету на заключение сделок без отметки в ЕГРН чиновники могут отклонять документы на переоформление собственности, даже если документы поданы доверенным лицом собственника. Там напомнили, что с помощью электронной подписи можно не только провести сделки с жильем, но и подать налоговую декларацию, зарегистрировать машину.

Закон о защите собственников от мошенничества при сделках с электронной подписью вступил в силу 13 августа. Он предусматривает подачу заявления в бумажном виде в Росреестр, если гражданин планирует сделку с использованием электронной подписи.