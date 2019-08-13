Вступил в силу закон против мошенничеств с электронными подписями

В России вступил в силу закон, защищающий владельцев недвижимости от мошеннических сделок с использованием цифровой подписи.

"Закон… предоставляет гражданам право внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) отметку о возможности представления в Росреестр заявления о переходе или прекращении права на принадлежащую им недвижимость, подписанного электронной подписью. Закон направлен на обеспечение защиты прав граждан при оформлении сделок с недвижимостью, которые совершаются в электронном виде", ― говорится в релизе.

Таким образом, подчёркивают в ведомстве, заочные сделки с недвижимостью будут в принципе невозможны, если только сам правообладатель не попросил об обратном.

При этом закон предусматривает строгий перечень случае, когда заочные сделки с недвижимостью могут совершаться без предварительного разрешения её владельца.

"В частности, внесение отметки в ЕГРН не требуется, если электронная подпись выдана Федеральной кадастровой палатой Росреестра, при проведении сделок с участием нотариусов и органов власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде. Не требуется также специального заявления от собственника, если электронный пакет документов на регистрацию сделок с его недвижимостью подает в Росреестр кредитная организация", - говорится в информационном сообщении Росреестра.

Поводом для принятия такого закона стал резонансный случай с жителем столицы Романом Салтовским. Мужчина совершенно случайно обнаружил, что больше не является владельцем своей квартиры ― платёжки за ЖКХ приходили ему, но на другого человека. При разбирательстве выяснилось, что квартира Салтовского была без его ведома подарена, причём документы на удостоверение сделки были поданы в электронном виде и удостоверены электронными подписями. Сам же мужчина электронную подписб на себя даже не оформлял.