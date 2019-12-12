Россия «зеркально» выслала двух немецких дипломатов
Из посольства Германии в Москве в течение недели будут высланы два сотрудника. Решение принято в качестве ответной меры в связи с высылкой российских дипломатов.
Нота вручена послу Германии Гезе Андреасу фон Гайру, который был вызван в МИД. Встреча с ним продлилась 20 минут.
Как сообщили в дипведомстве, руководителю выразили протест с «безосновательным решением» от 4 декабря об объявлении персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине. Решение о высылке принято в соответствии с принципом взаимности и статьи 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях, пишет ТАСС.
Напомним, Германия выслала двух сотрудников российского посольства в связи с убийством в Берлине гражданина Грузии. Немецкая сторона объяснила шаги недостаточным участием российских властей в расследовании преступления.
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